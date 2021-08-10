В школе-интернате в Иркутской области выявили еще один факт избиения воспитанника Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В школе-интернате рабочего поселка Квиток в Тайшетском районе, следователи выявили еще один случай избиения воспитанника. Напомним, ранее несколько подростков, заявили в полицию о том, что сотрудники интерната их избивают. По словам подростков, взрослые наказали их с помощью кулаков за то, что они самовольно ушли из здания школы. Изначально, следователи сообщили, что повреждения были нанесены трем подросткам.

- Во время допросов детей, следователи выявили еще один эпизод, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - 14-летний мальчик сообщил, что воспитатель попросила своего совершеннолетнего сына, избить его. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Добавим, что ранее в школе-интернате были задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра.

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