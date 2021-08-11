Пенсионерка погибла в ДТП с участием Toyota Camry и Toyota Caldina в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическое ДТП произошло днем, 11 августа в Братске. В жилом районе Порожский столкнулись Toyota Camry и Toyota Caldina, которые ехали во встречном направлении

- От полученных травм скончалась 71-летняя пассажирка Toyota Caldina, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пожилая женщина сидела на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Также полицейские выяснили, что 32-летний водитель Camry в этом году не раз получал штрафы за нарушение скоростного режима и правил обгона.

Сейчас все подробности аварии выясняют дорожные инспекторы, которые просят автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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