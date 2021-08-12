Завершены поиски водителя Субару, который устроил массовое ДТП в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские нашли виновника массового ДТП, которое произошло вечером, 10 августа в районе съезда с Академического моста. Напомним, тогда, водитель Субару Легаси, который ехал в сторону Октябрьского района, врезался в Мазду Демио, которая от удара столкнулась еще с тремя автомобилями. В ДТП травмы получили водитель и пассажир Мазды. Что касается виновника аварии, то он убежал, бросив свою машину.

- Нарушителем оказался 33-летний иркутянин, которого уже не раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Автомобиль, на котором он совершил массовое ДТП, был не зарегистрирован, также он ездил без полиса ОСАГО.

Водитель Субару отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. За это, и за то, что он оставил место аварии, мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до 3,5 лет.