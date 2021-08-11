В Иркутске водитель Субару устроил аварию с пятью автомобилями и сбежал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупная авария произошла вечером, 10 августа в районе съезда с Академического моста. Водитель Субару Легаси, который ехал в сторону Октябрьского района, врезался в Мазду Демио, которая от удара столкнулась еще с тремя автомобилями.

- В ДТП травмы получили водитель и пассажир Мазды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Виновник аварии скрылся, бросив свою машину.

Сейчас водителя Субару разыскивают полицейские. Кроме этого, дорожные инспекторы просят откликнуться очевидцев этой аварии.

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