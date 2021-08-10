Мотоциклист сбил 73-летнюю ангарчанку и скрылся с места ДТП Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ангарске полицейские разыскивают лихача на мотоцикле, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Женщина получила травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по АГО.

- Авария произошла 9 августа около 10 часов 50 минут в городе нефтехимиков. По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле иностранного производства бело-синего цвета, двигаясь по межквартальному проезду микрорайона 9, в районе дома 83, в котором расположена Детская школа искусств №3, допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть, - рассказали в ведомстве.

73-летняя пенсионерка получила травмы. Виновник ДТП скрылся.

Тех, кто обладает любой информацией о личности водителя мотоцикла, просят сообщить об этом в полицию.

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