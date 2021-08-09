15-летний мотоциклист врезался в коня в Зиминском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Зиминском районе 15-летний мотоциклист вместе с 12-летним пассажиром направлялись из Зимы в село Услон. Неожиданно на дорогу из поля выбежал конь и перегородил путь мотоциклу "Ирбис Вираго". Произошло столкновение. Подросткам понадобилась помощь медиков. За минувшую субботу это одна из трех аварий, произошедших в регионе с участием школьников. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так, в областном центре 3 августа в ночное время 17-летний водитель, управляя мопедом марки «МД 500 Т-3М», двигаясь по улице Генерал Доватора, допустил опрокидывания мопеда. В момент ДТП юноша находился на мопеде без мотошлема и защитной экипировки. В результате происшествия мотоциклист госпитализирован в медицинскую организацию с различными травмами, - рассказали в ведомстве.

С разницей в несколько минут вблизи города Ангарска 15-летний школьник на «Тойоте Аллион» съехал в кювет на трассе "Сибирь". Иномарка перевернулась. Подросток взял машину без разрешения, чтобы покататься с друзьями 17 и 18 лет. Несовершеннолетнему лихачу понадобилась медпомощь.

С начала года в Иркутской области зарегистрировано 19 ДТП с участием водителей-подростков. В результате аварий 1 ребенок погиб, 18 детей получили различные травмы.

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