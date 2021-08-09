Житель Бурятии напал на 17-летнюю девушку из-за рассыпанных сухариков Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Бурятии женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить, что у ее дочери малознакомый мужчина украл серебряную цепочку с кулоном и крестиком. Выяснилось, что у потерпевшей и ее обидчика произошел конфликт из-за рассыпанных сухариков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

- Дознанием установлено, что 55-летний местный житель распивал спиртное в компании знакомых. В ходе распития к ним присоединились две девушки. Во время застолья у мужчины и 17-летней девушки возник конфликт – она рассыпала сухарики на пол и не захотела убирать. В порыве злости злоумышленник, угрожая несовершеннолетней физической расправой, сорвал с ее шеи украшение. После чего девушка ушла домой и рассказала матери о произошедшем, - рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали в тот же день. Цепочка была возвращена хозяйке. С 17-летней девушкой и 55-летним мужчиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж.

Также решается вопрос о привлечении товарищей обвиняемого, с которыми подростки пили спиртное, к ответственности за «Вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции».

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