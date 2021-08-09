Пьяный водитель "Буханки" насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку в Чунском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в поселке Чунский. Пьяный водитель "УАЗа" сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. Женщина погибла на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

- Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что в момент аварии мужчина находился в состоянии опьянения, кроме этого в текущем году он был лишён права управления транспортными средствами, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. 51-летнего мужчину обвиняют в вождении в нетрезвом виде и нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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