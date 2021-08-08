17-летние водитель и пассажир Жигулей пострадали в аварии в Куйтунском районе

17-летние водитель и пассажир ВАЗа пострадали в аварии в Куйтунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Куйтунском районе несовершеннолетний водитель не справился с управлением из-за чего автомобиль "ВАЗ 2106" съехал с дороги и перевернулся. Пострадал 17-летний пассажир, обоим друзьям понадобилась помощь медиков. Авария произошла на участке автодороги поселок Куйтун - село Уян на расстоянии 780 метров до Куйтуна. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции выяснили, что транспортные средство в установленном порядке не зарегистрировано и снято с регистрационного учета, а пластины государственного регистрационного знака значатся на другом автомобиле. По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

Также организовано проведение проверки прокуратурой Куйтунского района. Сотрудники убедятся в соблюдении органами системы профилактики законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечения их безопасности.

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