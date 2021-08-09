5-летнего мальчика на самокате сбил пьяный водитель "Тойоты РАВ4" в Усолье-Сибирском

5-летнего мальчика на самокате сбил пьяный водитель "Тойоты Рав-4" в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадал 5-летний ребенок. Накануне вечером мальчик пересекал дорогу на самокате по пешеходному переходу, в этот момент его 34-летняя мама шла за ним сзади. Водитель "Тойоты Рав-4" не успел отреагировать на маленького пешехода. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Проведенная сразу после происшествия инспекторами процедура освидетельствования водителя показала, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышала более чем в 7 раз установленную норму, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура Усолья-Сибирского организовала проверку соблюдения правил безопасности дорожного движения. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.

Напомним, с начала года с участием детей-пешеходов зарегистрировано 82 аварии, в результате которых 3 ребенка погибли и 86 получили травмы.

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