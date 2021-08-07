"Тойота Марк 2" врезалась в троллейбус в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 7 августа в Иркутске произошла авария с легковым автомобилем и троллейбусом №7, где ехали 10 пассажиров. На месте работают дорожные полицейские.

- Предварительно установлено, что 21-летний водитель машины «Тойота Марк 2» при съезде с Академического моста в направлении микрорайона Первомайский допустил столкновение с троллейбусом, - рассказали в ГУ МВД по региону.

У легкого авто смята задняя часть, троллейбус тоже поврежден. Зато, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Прокуратура проводит проверку.

Тем временем, в эти выходные в Иркутской области сотрудники ГИБДД ловят на дорогах пьяных водителей. Нарушителям грозит штраф от 30 тысяч и лишение прав до двух лет. За повторное пьяное вождение могут дать срок до трех лет.

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