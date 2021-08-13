Чтобы вернуть партию алкоголя предприниматель пытался дать иркутскому полицейскому взятку в 1 миллион рублей. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске задержан 40-летний предприниматель из Тольятти, который пытался откупиться от полицейского крупной взяткой. Итак, бизнесмен планировал вернуть изъятую у него в июле партию алкоголя. Автомобиль с 24 тоннами спирта остановили на КП «Рубеж» в Слюдянском районе. В накладных было написано, что машина перевозит антисептик. Однако, экспертиза показала, что это спирт. Товар изъяли.

- Чтобы вернуть груз, генеральный директор торгового предприятия, предложил полицейскому взятку в 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК по Иркутской области. – Сотрудник от денег отказался. Предпринимателя задержали

Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Суд уже отправил его под стражу.

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