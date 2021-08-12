Сибиряка, опубликовавшего на сайте Бессмертного полка портрет нациста, приговорили к обязательным работам и забрали iPhone

Сибиряка, который выложил на сайте Бессмертного полка портрет нациста, приговорили к обязательным работам. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В мае 2020 года, перед празднованием Дня Победы, 32-летний иркутянин решил выразить свое неуважение к этому священному празднику. 7 мая, на сайте «Бессмертный полк России онлайн» он выложил фотографии изменника Родины Андрея Власова - советского военачальника, который в ходе Великой Отечественной войны перешел на сторону гитлеровской Германии. Власов был виновен в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев. За это, после войны он был приговорен к смертной казне.

Иркутянин всю эту информацию, конечно, знал. Но, от дикого поступка не отказался. В Интернете он нашел снимок Власова, и на сайте «Банк Памяти» оформил заявку для его публичной демонстрации. Вскоре портрет изменника Родины появился на сайте «Бессмертного полка». Мужчину, опубликовавшего фото вычислили сотрудники ФСБ, полицейские и следователи. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». На днях состоялся приговор суда.

- Мужчину приговорили к 100 часам обязательных работ, - сообщили в пресс-службах Иркутского областного суда, СУ СК и прокуратуры Иркутской области. - Также у него конфискован смартфон марки iPhone.

Добавим, что ранее в этом деле фигурировал еще один задержанный – 17 –летний парень. Как пояснили в суде, против него уголовное дело было прекращено.

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