Прививки от COVID в Иркутской области сделали более 50% от необходимого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Своеобразный "Рубикон" по числу вакцинированных был преодолен накануне. Уже 13 августа Иркутская область перешагнула 50-процентный рубеж по вакцинации первым компонентом.

- За прошедшую неделю ( к пятнице, 13 августа) еще 25 308 человек полностью привились от коронавируса, также накануне мы преодолели 50-процентный рубеж по привитым, - сообщает ЦУР региона.

Но вакцинация на этом не остановилась. За минувшие сутки полностью завершили курс прививок еще более 5, 5 тысяч жителей. Примерно на это же число выросло и количество тех, кто побывал на прививочном пункте впервые. Итог на 14 августа - 540, 9 тысяч поставивших первый компонент и 453, 7 тысяч - второй.

Чтобы у нас сформировался коллективный иммунитет, чуть больше миллиона жителей Иркутской области должны пройти полный курс вакцинации. Это значит, еще примерно столько же должны побывать на пунктах.