В Иркутской области завершены поиски пропавшего 6-летнего мальчика. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня около 11 утра 6-летний мальчик, ушедший из дома накануне вечером в селе Малая Еланка, был найден поисковой группой из сотрудников уголовного розыска и участковых. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сейчас несовершеннолетнего согревают и отпаивают горячим чаем, а при возвращении в поселок передадут врачам, - сообщили в ведомстве.

Полиция благодарит всех волонтеров, помогавших искать пропавшего.

Напомним, с заявлением о розыске в полицию обратилась бабушка мальчика. Женщина рассказала, что ее внук вечером вышел из ограды и пропал. На его поиски были направлены наряды полиции, группы из сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных.

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