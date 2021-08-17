Сто нарушителей выявили с начала навигации на Байкале. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С начала сезона навигации на Байкале оштрафовали уже сто судовладельцев. Из них 46 нарушителей с пассажирами без спасательных жилетов и 30 владельцев без документов на управление судном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 21 протокол был составлен в отношении судоводителей, нарушивших правила эксплуатации судов, либо передавших управление судном лицу, не имеющему право управления, - рассказали в ведомстве.

В этих случаях придется платить штраф от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. За управление незарегистрированным маломерным судом или с неисправностями штраф 15-20 тысяч рублей. За некоторыми гидроциклистами даже приходится устраивать погоню.

Один судоводитель был пойман в нетрезвом виде. За такое нарушение можно потерять право на управление плавсредством на 1-2 года.