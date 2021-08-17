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Происшествия17 августа 2021 14:45

В Иркутске 21-летний пьяный лихач на Тойоте Чайзер едва не утопил свою машину с девушкой в салоне

Пассажирку нарушителя спасли полицейские
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Тот самый лихач на Чайзере

Тот самый лихач на Чайзере

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Остановить Тойоту Чайзер для проверки документов у водителя, попытались ночью полицейские из Иркутска. Однако, водитель японского авто, не стал тормозить, а наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Инспекторы бросились за ним в погоню.

Продолжалась она совсем недолго. Лихач свернул на одну из прибрежных улиц, где, не справившись с управлением, съехал в воду. Водитель Тойоты самостоятельно выбрался из салона, однако его спутница осталась внутри.

- Полицейские бросились в воду и помогли девушке выбраться из салона тонущего авто., - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Вскоре выяснилось, что 21-летний виновник аварии пьян. Кроме того, у него не было полиса ОСАГО на машину.

Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Теперь ему грозит лишение прав на срок до 2-х лет со штрафом в 30 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз призывают автомобилистов не садиться за руль пьяными. Это смертельно опасно!

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