В Бурятии 13-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного водителя

Авто виновника ДТП. Фото: СУ СК России по Бурятии

Очередное трагическое ДТП по вине пьяного водителя произошло в Бурятии. 16 августа, 52-летний житель Кяхтинского района, на своем автомобиле Митсубиси Аутлендер приехал в гости к отцу в село Хоронхой. Там он напился алкоголя и пьяным решил вернуться обратно домой. На 201-м км трассы «Улан-Удэ-Кяхта» мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Тойоту Марк II, в котором находилась семья с маленькими детьми.

- От полученных травм на месте скончалась 13-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Ее родители и две сестры, находившиеся в машине, с различными травмами госпитализированы в Кяхтинскую центральную районную больницу. Пьяный водитель при столкновении пострадал не сильно. Его задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и заключении его под стражу.

Дорожные инспекторы в очередной раз призывают автомобилистов не садиться за руль пьяными. Это смертельно опасно.