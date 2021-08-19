Проход на остров Юность в Иркутске ограничен из-за вышедшей из берегов Ангары. Фото: администрация Иркутска

Въезд на парковку островов Юность и Конный закрыт в связи с повышением уровня Ангары - река вышла из берегов. Такие меры предприняты для обеспечения безопасности горожан. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Также в связи с подъемом воды ограничен проход на остров Юность со стороны Бульвара Гагарина и парковки возле Детской железной дороги, - рассказали в ведомстве.

Для ограничения въезда буду выставлены экипажи ГИБДД.

Иркутян просят в ближайшее время не посещать эти территории.

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