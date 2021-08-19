«Север Острова Ольхон» снова открыт для туристов. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Маршруты «Север Острова Ольхон» и «Курма - Кочериково» снова открыты для туристов. Разрешения на посещение выдаются в прежнем режиме. Об этом сообщают в официальном аккаунте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- По данным руководителей территориальных лесничеств, на которых расположены вышеуказанные маршруты Прибайкальского национального парка, осадки, вызвавшие размытие дорог, прекратились, - рассказали в ведомстве.

Напомним, проезд безопасен только при соблюдении ПДД и скоростного режима.

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