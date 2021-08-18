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Общество18 августа 2021 9:47

Туристический маршрут из Бугульдейки по берегу Байкала снова открыт для посещения

«Север острова Ольхон» еще недоступен для туристов
Анастасия КУРЕНОВА
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Туристический маршрут из Бугульдейки по берегу Байкала снова открыт для посещения. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Туристический маршрут из Бугульдейки по берегу Байкала снова открыт для посещения. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Маршрут «Бугульдейка – Б.Марта – Петрово» в Прибайкальском национальном парке снова открыт для туристов. Благодаря продолжительным дождям на территории всего парка установился самый низкий класс пожарной опасности -1 из 5 возможных. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- На севере острова Ольхон осадки превратились в многочасовой ливень и привели дорогу к мысу Хобой в состояние, непригодное для безопасного использования. Именно это обстоятельство пока не позволяет специалистам природоохранного учреждения возобновить выдачу разрешений на посещение маршрута «Север острова Ольхон», - рассказали в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, дождь над юго-западным побережьем Байкала должен закончиться в течение второй половины 18 августа. По наблюдениям инспекторов по охране окружающей среды, байкальские ветры способны просушить дороги буквально за несколько часов.

Сейчас рассматривается возможность открытия ещё одного маршрута: «Курма-Кочериково». Решение будет принято на ближайшем заседании оперативного штаба.

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