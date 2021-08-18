Почти 80% месячной нормы осадков выпало в Иркутске за сутки. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске за сутки выпало 80,5 мм - это около 77% месячной нормы осадков. По прогнозам метеорологов, сильные дожди продолжат идти еще в течение дня, 18 августа. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и продолжают откачивать скопившуюся воду на улицах Напольная, Сарафановская, Ленская, Баррикад, Карла Маркса, Декабрьских событий, Октябрьской революции, Марии Цукановой. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В первую очередь технику и рабочих направили в места, где чаще всего в дождь скапливается вода. Кроме того, задействованы бригады для прочистки колодцев. Также бригады оперативно направляются по адресам, откуда поступают заявки от оперативного дежурного. В ночную смену на уборку Иркутска выведем усиленную группировку людей и техники. Для откачки воды задействованы самосвалы, илососы, мотопомпы, погрузчики и другая техника, – отметили в ведомстве.

В экстренных случаях спасатели начнут объезды городских улиц для оказания помощи жителям. Информация о непогоде дополнительно направлена в электросетевые компании.

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