Скидку 20% на билет в кино получат вакцинированные жители Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области жители, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить скидку в размере 20% на билет в кино. Это касается всех фильмов, сеансов и кинозалов одного из кинотеатров города. Вскоре к акции присоединится крупнейшая сеть кинозалов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В наш адрес поступали обращения от бизнеса по смягчению ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области и региональными общественными организациями мы обратились в Санитарно-противоэпидемическую комиссию при Правительстве Иркутской области с предложениями о снятии ограничений. Часть этих предложений была одобрена, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что в силу вступили новые изменения в указ, которые позволили жителям Приангарья посещать кинотеатры без предоставления справок о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте, перенесенном не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией.

Сегодня в кинотеатрах обязательно соблюдение ограничительных мер: заполняемость зала не более 50% от установленной нормы, сохранение социальной дистанции в 1,5 метра между посетителями.

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