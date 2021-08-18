Без света из-за аварии остались жители части Свердловского района Иркутска и поселка Ново-Иркутский Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 апреля в 11:42 произошло аварийное отключение электроэнергии в части Свердловского района города Иркутска и в поселке Ново-Иркутский. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Алмазная, Афанасьева, Бажова, а также в поселке Ново-Иркутский на улицах Академический, Алгоритм, Арбатский, Аргунская, Ароматный, Баргузинская, Верещагина, Глазковская, Д.Давыдова, Дениса Давыдова, Ермака, Казачья, Курминский, Мечты, Окинский, Подгорная, Подснежников, Русский, Саянская, Сибирские Хутора, Тихий, Ясный и в СНТ Юбилейный-2, - рассказали в официальном аккаунте компании в соцсетях.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения.

Полностью восстановить электроснабжение планируют к 14:30.

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