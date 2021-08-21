Уровень воды в реках Иркутска снизился. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Угрозы прихода большой воды в Иркутске больше нет. Уровень рек Ангара, Иркут и Ушаковка, который резко поднялся на этой рабочей неделе, начал также быстро снижаться.

Итак, за сутки уровень Ангары снизился на 14 сантиметров. Утром 21 августа в районе поселка Боково зафиксирована отметка в 562 сантиметра. Иркуту также больше не грозит выход из берегов. В селе Баклаши Шелеховского района он упал на 42 сантиметра, остановившись на отметке в 384 сантиметра. В Иркутске вода в Иркуте снизилась на 20 сантиметров. Теперь он составляет 272 сантиметра.

- Также стабилизируется уровень воды в Ушаковке, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Гидрологи отметили его снижение на 3 сантиметра в районе поселка Добролет и на 10 сантиметров — в Иркутске. Зафиксированы отметки в 100 и 144 сантиметра.

Добавим, что на днях подтопленным оказался остров Юность. Его даже пришлось закрывать для посещения горожан. 19 августа власти Иркутска обратились к руководству Енисейского водного бассейнового управления с предложением уменьшить сбросной расход воды, после чего было проведено снижение до 3000 кубометров в секунду.

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