Насильника, который заставлял девушек заниматься проституцией, ищут в Бурятии

Следователи из Бурятии ищут Артема Василенко, который в 2011-2012 годах состоял в преступной группе, заставлявшей заниматься проституцией молодых девушек, приезжавших в Улан-Удэ из сел и деревень. Для этого, преступники запугивали девушек и насиловали их. После возбуждения уголовных дел Василенко скрылся от следствия. По оперативной информации, он сбежал за границу.

- Сейчас появились сведения, что он мог вернуться обратно, и находится в Бурятии, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Мужчину обвиняют по таким статьям как «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера», «Принуждение к занятию проституцией», «Похищение человека».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, просят обращаться в следственный комитет.

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