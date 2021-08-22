МЧС: сильные дожди и грозы обрушатся на Иркутскую область 22 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается непогода. Днем 22 августа ожидаются сильные дожди и грозы. По прогнозу иркутских синоптиков, они обрушатся в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

- Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует соблюдать правила личной безопасности: при неблагоприятном прогнозе погоды не планировать поездки на природу, походы в горы, - рассказали в ведомстве.

Напомним, по информации гидрометцентра России, дожди в Иркутской области прекратятся во вторник, 24 августа. Может быть хотя и прохладно, до +18, но сухо. В среду, 25 августа, опять ожидаются осадки. А отступит непогода только в четверг и пятницу, 26 и 27 августа. Тогда температура днем поднимется до +21...+23.

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