Уровень воды в реке Иркут поднимается до критической отметки. Фото: администрация Иркутска

Как и прогнозировали иркутские спасатели, уровень воды в реке Иркут серьезно повысился. Вода поднялась до 308 см, при критике 320 см. По наблюдению иркутских дежурных служб, на 10.00 до критического уровня осталось 5 см. Сейчас напор сдерживает защитный вал, который возвели в поселке имени Горького, вдоль дороги по улице Пляжная.

- Уже подготовлены пункты временного размещения, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Мы готовы к эвакуации жителей, находимся с ними на постоянной связи.

Добавим, что в Иркутске в зону возможного подтопления попадают поселок имени Горького, жилые дома по ул. Иркута набережная поселка Мельниково, дорога по ул. Иркута набережная. Все городские службы находятся в повышенной готовности.

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