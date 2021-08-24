Проезд по Байкальскому тракту полностью закроют на одну ночь
Фото: Олег УКЛАДОВ
Внимание, иркутские автомобилисты! 25 августа с 02.00 до 05.00 часов полностью закроют проезд по Байкальскому тракту. Движение будет перекрыто с 32 по 42 километр. Дело в том, что на этом участке будут демонтировать пролетные строения мостовых переходов через реки Бурдугуз и Бурдаковка.
- Просим автомобилистов быть предельно внимательными и планировать проезд по этому участку дороги, - предупредили в пресс-службе администрации Иркутска.
Напоминаем, что также в Иркутске с 8.00 23 августа до 22.00 19 сентября закрыли для проезда участок дороги по улице Станиславского в районе дома № 11в. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети.
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