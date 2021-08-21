Проезд по улице Станиславского закроют почти на месяц в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 8.00 23 августа до 22.00 19 сентября закроют для проезда участок дороги по улице Станиславского в районе дома № 11в. Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети.

Напомним, что с 28 августа по 15 октября в Иркутске также закроют проезд по улице Трилиссера. На участке от улицы Ядринцева до дома №143 по улице Трилиссера, проведут капитальный ремонт теплосети. На время ремонта горячая вода будет подаваться по временным трубопроводам.

Это еще не все ограничения. С 25 августа по 30 сентября будет запрещен проезд в районе Ушаковского рынка. Там проведут плановые работы по перекладке кабельной линии в районе дома № 22а по улице Октябрьской революции.

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