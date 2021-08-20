Движение транспорта по улице Трилиссера в Иркутске закроют до середины октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение транспорта по улице Трилиссера в Иркутске закроют до середины октября. На участке от улицы Ядринцева до дома №143 по улице Трилиссера, проведут капитальный ремонт теплосети. Откладывать ремонт из-за изношенности конструкций было нельзя. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

- Для производства строительно-монтажных работ на тепловой сети по улице Трилиссера с 00:00 28 августа по 24:00 15 октября 2021 года будет полностью закрыто движение для автотранспорта – на участке от Ядринцева до дома №143 по улице Трилиссера, - рассказали в соцсетях компании.

На время ремонта горячая вода будет подаваться по временным трубопроводам. Жителям окрестных домов дополнительно сообщат об ограничении водоснабжения на время переключения с основного на временный трубопровод. Работы планируют закончить до начала отопительного сезона.

После окончания ремонта дорога, пешеходная зона и газоны будут восстановлены.

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