Движение по улице Лермонтова в Иркутске ограничат почти на неделю

Движение по улице Лермонтова в Иркутске будет ограничено почти на неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска! Движение по улице Лермонтова будет ограничено почти на неделю. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

- В связи с производством земляных работ для ремонта тепловой сетью в районе дома № 142 по улице Лермонтова с 08:00 22 августа до 21:00 28 августа 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Лермонтова – в направлении движения от улицы Помяловского до улицы Академическая, - уточнили в соцсетях компании.

Также, в сообщении предупреждают, что при ремонте теплосети может появиться необходимость отключения горячей воды в близлежащих домах. Об этом жителей предупредят дополнительно.

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