Движение по улице Пискунова в Иркутске будет запрещено с 21 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по улице Пискунова в Иркутске будет временно запрещено. Ограничения начнут действовать с 8.00 21 августа на участке от строения №156/1 до здания №154. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Это связано с проведением работ на тепловой сети, - рассказали в ведомстве.

Движение по улице Пискунова возобновится в полном объеме в 22.00 10 сентября текущего года.

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