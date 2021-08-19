В Иркутске угонщика «Mercedes-Benz» задержали спустя полчаса с момента пропажи иномарки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в угоне иномарки спустя полчаса с с момента ее пропажи. В полиции хозяин «Mercedes-Benz» рассказал, что оставил машину открытой и с ключом в замке зажигания во дворе. Мужчина ненадолго отлучился, а когда вернулся, автомобиля на месте парковки не было. Правоохранители организовали план «Перехват». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя несколько минут, экипаж дорожно-патрульной службы заметил разыскиваемый автомобиль на объездной дороге в Ленинском районе областного центра. Многократно судимого за подобные преступления 41-летнего иркутянина задержали при попытке покинуть город. Кроме того, проведенное освидетельствование показало, что он находится в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Угонщику может грозить до 5 лет тюрьмы.

Сейчас мужчина ожидает решение суда за управление транспортом в нетрезвом виде. Нарушителю грозит арест на срок до 15 суток.

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