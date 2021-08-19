В Иркутске мужчину приговорили к 9 годам колонии за убийство 27-летней давности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский областной суд признал виновным в убийстве 52-летнего жителя Белгородской области. Преступление он совершил 27 лет назад. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области.

- В суде установлено, что в апреле 1994 года в Братске подсудимый познакомился с потерпевшим, поехал с ним в Тулун, по дороге напал на водителя, нанес множество ножевых ранений и завладел его автомобилем «ВАЗ -21061». От полученных травм наступила смерть мужчины, труп которого злоумышленник оставил в лесном массиве в Братском районе, - рассказали в ведомстве.

После совершения убийства мужчина переехал в другую страну, чтобы скрыться от следствия. Затем, сменив документы, подсудимый несколько лет жил в Белгородской области и работал в Московском регионе.

Преступление прошлых лет было раскрыто следователями следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции, в 2020 году мужчину задержали.

За убийство в корыстных целях подсудимого приговорили к 9 годам колонии строго режима.

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