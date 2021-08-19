Чтобы не лишиться автомобиля, сибиряк выплатил кредитный долг. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Усолье-Сибирское мужчина накопил долг перед банком - более 60 тысяч рублей и долгое время не отдавал его. Кредиторы подали на него иск в суд. Судебные приставы узнали, что у неплательщика в собственности есть автомобиль «Nissan Note». Чтобы заставить местного жителя оплатить долг, они решили арестовать транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Судебный пристав-исполнитель выехал по месту жительства должника с целью ареста транспортного средства и его дальнейшей передачи на реализацию, - рассказали подробности в ведомстве.

Должник испугался, что его машину заберут, и на месте выплатил всю кредитную задолженность. Автомобиль остался у владельца.

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