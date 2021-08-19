Ремонт Академического моста в Иркутске закончат досрочно. Фото: администрация Иркутска

Сегодня ремонт Академического моста в Иркутске выполнен на 30%. Подрядчик пообещал, что работы на объекте будут закончены досрочно. Однако к организации есть замечания. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Основные претензии к подрядчику: неровное дорожное полотно и некачественные швы. В кратчайшие сроки обе проблемы будут устранены. Также мы крайне не удовлетворены содержанием мостового сооружения, особенно покраской ограждений. Будем требовать, чтобы всё привели в порядок, - рассказали в ведомстве.

Основные ремонтные работы на мосту проводятся в ночное время, поэтому водителей просят быть крайне внимательными.

Напомним, к замене асфальта приступили 25 июля. Сегодня ремонтники начали укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на полосе по направлению с правого берега на левый. На период выполнения работ по полосам будут ограничивать движение.

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