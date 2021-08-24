Пенсионер с татуировкой буквы "К" на руке без вести пропал в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают без вести пропавшего 83-летнего Николая Кирьянова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- С заявлением о розыске пенсионера в отдел полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась его жена, - рассказывает пресс-служба. – Женщина сообщила, что мужчина вышел из дома днем 23 августа в поселке Молодежном и до сих пор не вернулся.

Людей, которые знают о местонахождении Николая Кирьянова, просят сообщить об этом в полицию.

Приметы: рост 165 см, на вид 80 лет, плотного телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза карие. Страдает потерей памяти. Особые приметы: на левой руке между большим и указательным пальцем татуировка в виде буквы «К».

Был одет: в зеленые брюки, черную куртку до пояса, бейсболку голубого цвета, клетчатую рубашку и серые тапочки.

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Полиция просит людей, которые знают о местонахождении Николая Кирьянова, сообщить об этом в полицию.