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Здоровье26 августа 2021 7:11

Еще 401 житель Иркутской области заразился коронавирусом

С начала распространения пандемии в нашем регионе 96 182 заболевших
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Еще 401 житель Иркутской области заразился коронавирусом

Еще 401 житель Иркутской области заразился коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки опасной инфекцией заразился еще 401 человек. С весны 2020 года, когда COVID-19 начал распространяться по Приангарью, в нашем регионе 96 182 заболевших. Госпитализировано на данный момент 2 381 пациент. Такие данные 26 августа приводит оперативный штаб.

Увы, продолжается рост числа умерших от коронавируса. За сутки скончались 14 зараженных. Всего из жизни ушли 4483 человека. Еще 416 умерли от заболеваний, не связанных с ковидом.. Прирост за сутки составил 2 человека.

Есть и приятные новости. 471 житель Приангарья победил болезнь. Всего выздоровевших уже 81 711.

Медики по-прежнему просят сибиряков носить маски в общественных местах.

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