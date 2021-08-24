Сборные Швеции и Финляндии отказались участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом 2021 в Иркутске

В 2014 году в Иркутске уже проходил чемпионат мира по бенди. Тогда в финале Россия одолела как раз сборную Швеции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Одни из сильнейших сборных планеты по хоккею с мячом – Швеции и Финляндии вновь отказались участвовать в чемпионате мира по бенди, который в октябре 2021 года должен состояться в Иркутске. Причина, как несложно догадаться – пандемия коронавируса. Об этом 24 августа сообщили на официальном сайте международной федерации хоккея с мячом.

- Это решение принято из уважения к здоровью наших игроков и остальных спортменов, - рассказал председатель Шведской федерации хоккея с мячом Пер-Андерс Густафссон. - Мы действовали в соответствии с рекомендациями Шведского агентства общественного здравоохранения. Основываясь на текущей ситуации с пандемией и неопределенности, которую она влечет за собой, мы также не хотим подвергать шведскую систему здравоохранения большему напряжению.

А вот как решение не ехать в Иркутск прокомментировали представители Финляндии.

- В этой исключительной ситуации ограничения на поездки, установленные Министерством иностранных дел, а также здравоохранение и социальное обеспечение игроков являются основной причиной нашего решения, - отметил председатель Федерации хоккея с мячом Финляндии Яри Кеттунен. - Это, конечно, очень прискорбно для всех, но мы считаем, что это единственно правильное решение.

Решение сборных Швеции и Финляндии, которые наравне со сборной России считались главными фаворитами турнира в Иркутске, генеральный секретарь FIB Бо Найман уже назвал печальным.

Мировой форум по бенди должен был пройти в Иркутске еще в 2020 году. Но, тогда его дважды перенесли из-за пандемии коронавируса. Сначала с весны, а потом и с осени. В феврале этого года было принято решение, что турнир все же пройдет в новом ледовом дворце «Байкал» с 11 по 17 октября 2021 года. Состоится ли многострадальный чемпионат мира с третьей попытки, пока загадка.

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