Состоится ли чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 в Иркутске, рассказали эксперты

Февраль 2014 года. Иркутск. Только что сборная России стала чемпионом мира, обыграв в финале Швецию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что многострадальный чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 в Иркутске уже в третий раз за полтора года оказывается под угрозой срыва. В феврале этого года мировой форум, который переносят с марта 2020 года, наконец, решили провести в новом ледовом дворце «Байкал» с 11 по 17 октября 2021-го. Но на днях стало известно, что ехать в далекую Сибирь вновь отказались одни из сильнейших сборных планеты по хоккею с мячом – Швеции и Финляндии. Скандинавы объяснили это, как несложно догадаться – пандемией коронавируса. Мол, рисковать здоровьем спортсменов не хотят.

- Очень печально, - прокомментировал это решение генеральный секретарь международной федерации хоккея с мячом Бо Найман.

Опечалены этим и в Иркутске. Ведь Швеция и Финляндия, наряду со сборной России считаются главными фаворитами чемпионата мира. И есть ли вообще смысл проводить турнир без этих скандинавских сборных?

- Думаю, смысла не будет, ведь чемпион тогда будет известен заранее, золото точно выиграет Россия, - отвечает корреспонденту "КП"-"Иркутск" президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. – Так что смотреть матчи будет просто неинтересно. В любом случае, проводить турнир или нет, будет решать международная федерация хоккея с мячом. Я уже направил туда запрос, чтобы нам разъяснили ситуацию подробно. Ведь времени остается все меньше. Уже в сентябре мы планировали открыть продажу билетов.

Кстати, в феврале этого года все федерации стран участниц мирового форума, в том числе Швеции и Финляндии, заверили организаторов, что точно приедут в Иркутск.

Мировой форум по бенди должен был пройти в Иркутске еще в 2020 году. Но тогда удалось провести турнир только в группе «В». Победителем которого стала сборная Венгрии. Матчи в группе А, в которой участвуют сильнейшие сборные мира, перенесли сначала на осень 2020-го, а затем на осень 2021. Увидят ли иркутяне игру лучших хоккеистов планеты или нет, станет известно уже в ближайшие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В трусах и касках: сборная Венгрии станцевала в центре Иркутска, победив на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 (Подробности)

Сборные Швеции и Финляндии отказались участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом 2021 в Иркутске (Подробности)