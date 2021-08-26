Девушку-таксиста, которая помогла задержать виновника ДТП, наградила полиция Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска наградили девушку, которая помогла задержать предполагаемого виновника аварии. Ночью, с 21 на 22 августа, водитель авто сбил пешехода и скрылся. Водитель такси, Алена Мутьева, оказалась свидетелем происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- После аварии девушка заметила, что пешеходу уже оказывают необходимую помощь, поэтому стала преследовать скрывающегося водителя, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Она вместе с пассажирами передали всю необходимую информацию полицейским, благодаря которой предполагаемого виновника аварии удалось задержать.

Накануне полицейские пригласили Алену Мутьеву для награждения. Церемония состоялась при участии личного состава ГИБДД, полицейские вручили иркутянке благодарность, букет цветов и сувениры.

Напомним, 26-летняя иркутянка Алена Мутьева работает в такси всего месяц. В момент, когда случилось ДТП, она как раз отрабатывала заявку в районе кинотеатра "Баргузин" и везла двух пассажиров. Ими оказались юрист и его жена, они поддержали решение девушки преследовать скрывающегося водителя и позвонили в полицию. Полностью эту историю читайте ЗДЕСЬ.

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