Пьяный 17-летний мотоциклист спровоцировал аварию на трассе «Сибирь». Фото: ГИБДД Иркутской области

Разгорячившись алкоголем, 17-летний житель из села Верхний Булай в Черемховском районе, решил съездить на отцовском мотоцикле RACER к друзьям в соседнюю деревню. Выехав на трассу «Сибирь», подросток, не справился с управлением и врезался в автомобиль Renault Logan. С различными травмами парня доставили в больницу.

- Освидетельствование подтвердило наличие в его организме алкоголя, превышающего допустимую норму более чем в 5 раз, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Иркутской области. – Кроме этого, выяснилось, что у подростка не было водительских прав. Также он сел за руль без мотошлема.

Теперь родителей лихача могут привлечь за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Ну самого нарушителя поставят на профилактический учет.

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