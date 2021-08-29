Toyota врезалась в трактор на трассе в Иркутской области, два человека погибли. Фото: ГИБДД Иркутской области

Страшная авария произошла в ночь на 29 августа на трассе Р-255 «Сибирь». Недалеко от деревни Малиновка, в Черемховском районе, 31-летняя женщина за рулем Toyota Nadia, не справилась с управлением и врезалась в трактор, который ехал в попутном направлении. Судя по фотографиям с места ЧП, легковушка буквально влетела под трактор. Не обошлось без жертв.

- От полученных травм на месте скончались два человека, находящиеся в салоне японского авто, - уточнили в пресс-службе ГИБДД Иркутской области. – женщина-водитель и ее 38-летний пассажир.

Все подробности аварии сейчас выясняются. Дорожным полицейским уже удалось узнать, что женщина из японского автомобиля получила водительские права всего несколько месяцев назад. При этом, ее уже не раз штрафовали за различные нарушения правил дорожного движения.

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