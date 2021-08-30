Водитель тонированного Субару насмерть сбил пешехода на обочине дороги в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла вечером, 29 августа в Ангарске. 25-летний водитель Субару Легаси сбил мужчину, который шел с велосипедом по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте.

- Выяснилось, что на передних боковых стеклах Субару была нанесена тонировка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Замеры показали, что уровень светопропускания стекол в 8 раз меньше минимально установленного по закону. Водителя оштрафовали на 500 рублей.

По факту гибели пешехода проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дорожные инспекторы дают трагическую статистику. С начала года на дорогах Иркутской области погибли 43 пешехода, еще 402 получили травмы.

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