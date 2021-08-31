За издевательства над 17-летней девушкой жительницу Саянска отправили под домашний арест Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Зиминский суд избрал меру пресечения для жительницы Саянска, которая участвовала в издевательствах над 17-летней девушкой. Сама обвиняемая пояснила, что остригла пострадавшей волосы и облила ее зеленкой из ревности к своему сожителю. Об этом сообщают в пресс-службе Зиминского городского суда.

- 27 августа 2021 года Зиминским городским судом, на основании ходатайства следователя по особо важным делам СО Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста жительнице Саянска, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 («Истязание»), частью 1 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), частью 4 статьи 128.1 («Клевета») УК РФ, - рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что 6 августа обвиняемая, приехав в Зиму, напала на свою соперницу. Она наносила ей удары, публично унижала, остригла волосы, облила зеленкой, а затем раздела догола. Все это на камеру снимала ее подруга. Позже видео с издевательствами попали в интернет.

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