Краснокнижного черного аиста, который не может взлететь, ищут в Прибайкальском нацпарке. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В интернет-пабликах появилась информация об аисте, которого очевидцы заметили в посёлке Порт Байкал в Прибайкальском нацпарке. Автор публикации отметил, что судя по поведению птицы, у нее проблемы со здоровьем. Аист не мог взлететь и передвигался пешком. На место выехали инспекторы Байкальского участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщают в официальном аккаунте заповедника.

- Сотрудники обнаружили одинокого молодого чёрного аиста. Но не на подворье, а на улицах посёлка. Ко всему прочему, птица пыталась летать: как только человек приближался, она взмахивала крыльями и удалялась на несколько десятков метров. А потом и вовсе… пропала, - поделились в соцсетях «Заповедного Прибайкалья».

Выяснилось, что это черный аист, который внесен в Красную книгу России. Специалисты нацпарка не теряют надежду, что птица смогла поправиться и улетела на зимовку в Среднюю Азию. Традиционно перелет начинается в конце августа. Также инспекторы не исключают, что аист мог погибнуть.

Посетителей нацпарков настоятельно просят сообщать о животных и птицах, которым может требоваться помощь человека, напрямую в администрацию заповедника. Тогда инспекторы смогут своевременно отреагировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверо туристов из Иркутска всю ночь спасались от медведя, который шел по их следу. Им повезло, что хозяин тайги оказался не голодным. (подробности)