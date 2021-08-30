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Общество30 августа 2021 10:45

Четверо туристов из Иркутска всю ночь спасались от медведя, который шел по их следу

Им повезло, что хозяин тайги оказался не голодным
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Четверо туристов из Иркутска всю ночь спасались от медведя, который шел по их следу. Фото: архивное фото с фотоловушки национального парка "Тункинский".

Четверо туристов из Иркутска всю ночь спасались от медведя, который шел по их следу. Фото: архивное фото с фотоловушки национального парка "Тункинский".

В опасное приключение превратился обычный поход по Тункинскому нацпарку для четверых туристов из Иркутска. Поздним вечером, 29 августа двое мужчин со своими спутницами, возвращаясь с маршрута по старой шумакской тропе, которая проходит на территории Туранского инспекторского участка, услышали громкое рычание. Оглянувшись по сторонам, они увидели, что в нескольких десятках метров, прямо на них смотрит медведь.

- Причем это был взрослый упитанный зверь, - рассказывают туристы. – Мы попытались его спугнуть и отогнать от тропы, но ничего не вышло.

Хозяин тайги явно защищал свою территорию, поэтому идти дальше, туристы не решились, а начали осторожно отступать обратно в лагерь. Топтыгин, видимо решив проводить людей, последовал за ними. По дороге испуганные гости нацпарка позвонили в диспетчерскую службу Тункинского района, и не дожидаясь помощи, развели костер, чтобы отпугнуть медведя. И им это удалось. Косолапый начал отступление и вскоре скрылся где то в лесу. Ну а в 4 утра к туристам на подмогу приехали госинспектор Дугар Халхаев, главный лесничий нацпарка Биликто Цынгуев и полицейские.

- Эта туристическая группа не была зарегистрирована, и находилась на территории нацпарка без разрешения, - рассказывает Биликто Цынгуев. – Нам не сразу удалось найти их, так как они неправильно сообщили свои координаты. Что касается медведя, то туристам повезло. Сейчас медведи сыты, они активно набирают себе вес на зиму и не нападают на людей без причины.

В нацпарке еще раз попросили сибиряков перед походом зарегистрироваться, указать точный маршрут, а также получить разрешение.

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