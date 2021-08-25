«Эй, миша, привет!»: сибиряк погладил по голове медведя, который вышел в село из тайги.

«Эй, миша, привет!» - так приветствует гостя женский голос в кадре видео, разлетевшегося по соцсетям Иркутска. На нем - медведь. На заднем плане лес, а перед ним не то школа, не то деревенская больница, одноэтажное, деревянное вытянутое здание. И тут становится понятно, что хозяин тайги вышел из чащи прямо к огородам. Медленно, но верно, шагает вдоль забора и вот подходит к одной из усадеб… Все это запечатлела камера мобильного телефона. Но самое интересное – только впереди. Топтыгин встает на задние лапы, но оператор за кадром не пугается, не бросается наутек, а продолжает съемку. На ней вместо того, чтобы спасаться бегством, внезапно мужская рука протягивает руку через забор и начинает трепать по голове зверя, словно щенка! Следом в объективе появляется и сам герой:

«Хороший, хороший мальчик, не кусается», - приговаривает мужчина.

Миша спокойно дал себя погладить.

Невольно подумаешь: не приезжий ли цирк устроил рекламную кампанию в соцсетях? Что стоит вывезти дрессированного медведя в деревеньку и заснять? Успех гарантирован. Ведь и леопардов, и тигров по городам прогуливают, а потом во всех пабликах появляются километры видео. Но нет. Это видео о суровых сибирских мужиках, которые голыми руками гладят медведей, вышедших из тайги…«Комсомолка» разыскала героя ролика.

Похоже, что Топтыгину понравилась ласка.

- Мне почему-то показалось, что он не опасный, маленький такой, ниже меня ростом даже! - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» «дрессировщик» из ролика Дмитрий. – На вид года полтора-два. Хоть я раньше никогда не встречался с медведем, но этот вызвал у меня доверие. Да и 15-летняя дочка, снимавшая видео, не испугалась.

Нежданный гость, как оказалось, наведался в село Васильевка Баяндаевского района, это чуть больше сотни километров от Иркутска . Переполох поднял немаленький! Гулял около огородов, пугал местных жителей. В Васильевке, кстати, раньше таежные гости не захаживали. Такое произошло впервые. Вот потому и зрителей собралась много – буквально все село. Благо, мишка оказался совсем безобидным, никому вреда не причинил. Но полицию вызвать пришлось: лесному жителю в селе все же не место. Стрелять в медведя не стали, пытались спугнуть его громко включенной сиреной. Но непрошеный гость уходить не собирался.

Житель деревни говорит, что не почувствовал от зверя угрозы, потому и погладил.

- За все время, пока я здесь работаю, это первый случай, - поделился глава поселения Рябцев Сергей Дмитриевич. – Медведь выглядел ручным, никого не боялся, будто уже общался с людьми. Сотрудники полиции все же смогли прогнать животное обратно в лес, не причинив ему зла.