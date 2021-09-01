Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 5:09

Пьяный лихач на Volkswagen Touareg устроил погоню с полицейскими на трассе «Сибирь»

Он выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пьяный лихач на Volkswagen Touareg устроил погоню с полицейскими на трассе «Сибирь»

Пьяный лихач на Volkswagen Touareg устроил погоню с полицейскими на трассе «Сибирь»

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Черный Volkswagen Touareg, водитель которого обогнал автомобиль в неположенном месте, инспекторы ГИБДД попытались остановить на трассе «Сибирь» в Усольском районе. Но водитель немецкого кроссовера, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Уходя от полицейской погони, лихач выезжал на встречную полосу и пытался объехать автобус по обочине. Блокировать его удалось при въезде в Усолье-Сибирское.

- Нарушителем оказался 49–летний нигде не работающий житель Иркутска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он был пьян. Кроме этого, выяснилось, что полиция разыскивает его как одного из подозреваемых в имущественном преступлении. Проходить освидетельствование на алкоголь он отказался.

После задержания и составления протоколов, лихача отправили к следователю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выехавшего на "встречку" в Ангарске лихача вычислили благодаря соцсетям (Подробности)