Пьяный лихач на Volkswagen Touareg устроил погоню с полицейскими на трассе «Сибирь» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Черный Volkswagen Touareg, водитель которого обогнал автомобиль в неположенном месте, инспекторы ГИБДД попытались остановить на трассе «Сибирь» в Усольском районе. Но водитель немецкого кроссовера, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Уходя от полицейской погони, лихач выезжал на встречную полосу и пытался объехать автобус по обочине. Блокировать его удалось при въезде в Усолье-Сибирское.

- Нарушителем оказался 49–летний нигде не работающий житель Иркутска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он был пьян. Кроме этого, выяснилось, что полиция разыскивает его как одного из подозреваемых в имущественном преступлении. Проходить освидетельствование на алкоголь он отказался.

После задержания и составления протоколов, лихача отправили к следователю.

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